S-au dat drept angajați ai MAI, cu relații la Procuratură. Doi bărbați din Ialoveni și Chișinău riscă închisoare

14:20

Procurorii turci au deschis un dosar de punere sub acuzare a revistei franțuzești Charlie Hebdo, pentru publicarea „caricaturii jignitoare” cu președintele Erdogan înfățișat în lenjerie intimă și ridicând chador-ul unei femei musulmane. Turcia a anunțat, miercuri, că va lua toate măsurile legale și diplomatice necesare pentru a răspunde la publicarea caricaturii cu Erdogan de către […] The post Procurorii lui Erdogan pun Charlie Hebdo sub acuzare. Reacție dură la caricatura cu președintele Turciei appeared first on NewsMaker.