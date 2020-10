Fondul de salarizare în țară a crescut în acest an cu 1,3 miliarde de lei

10:45

Crearea condițiilor necesare ca tinerii să rămână acasă, în Republica Moldova, pentru noi este o prioritate. Declarația a fost făcută de Igor Dodon în cadrul emisiunii live. Candidatul independent la funcția de președinte a menționat că pentru tinerii din țara noastră este important să facă studii de calitate, să-și găsească un loc de muncă cu salariu decent și să fie aproape de familie.„Pentru fiecare din aceste etape eu împreună cu echipa, Guvernul, am lansat mai multe programe naționale”, a spus Igor Dodon.„Am început în acest an cu lansarea a 18 platforme industriale. Venim cu suport pentru tineri, în special în zone rurale. Am văzut că Guvernul a aprobat 40 de proiecte pentru programul “PARE 1+1”, este vorba de 10 milioane de lei sub formă de grant, care vor fi acordate din bugetul de stat pentru cei care revin acasă și vor să facă afacere. Astfel de programe vor fi și mai multe anul viitor”, a spus Dodon. Candidatul independent a vorbit și despre un nou concept al programului guvernamental “Prima casă”. „Putem face rost de resurse financiare mai ieftine, pentru a asigura o linie de creditare pentru procurarea locuinței nu de 10-15 ani, dar de exemplu, de 30-35 de ani. Este practica internațională, ipotecă pe termen lung pentru familii tinere. Astfel de program ar putea fi lansat chiar anul viitor cu suportul echipei noastre”, a conchis Dodon.