Administratorii a peste 500 de obiecte au solicitat conectare la încălzire

16:30

Consiliul Superior al Magistraturii a repus astăzi, 27 octombrie, în funcție cinci judecători suspendați mai devreme în legătură cu cercetarea lor în dosarul „Laundromat”. Ulterior aceștia au fost scoși de sub urmărire penală, transmite IPN. Este vorba despre magistrații Sergiu Lebediuc – Judecătoria Militară, Serghei Gubenco – Curtea de Apel... The post CSM a repus în funcție cinci judecători appeared first on Portal de știri.