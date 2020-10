Alimente care îmbunătățesc memoria rapid

05:00

Berbec Astazi aparentele conteaza, indiferent ca va place acest lucru sau nu. Cu cat situatiile in care sunteti implicati sunt mai stresante, cu mai multa presiune, cu atat un stil vestimentar potrivit va poate salva, conferindu-va un aer de superioritate si mai multa incredere in sine. Aveti deci, mare grija la aspectul exterior si comportati-va in concordanta cu evenimentele ...