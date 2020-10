ATENȚIE! Un nou scenariu de escrocherie care are drept scop spargerea conturilor Web/Mobile-banking a deținătorilor de card

Anul curent a apărut un nou scenariu de escrocherie care are drept scop spargerea conturilor Web/Mobile-banking a deținătorilor de card. Deținătorii de carduri sunt telefonați prin intermediul aplicației Viber, și se prezintă ca fiind reprezentanți ai băncii și sub pretextul că s-a încercat spargerea contului, iar pentru a evita sustragerea mijloacelor bănești este necesar ca [...] Articolul ATENȚIE! Un nou scenariu de escrocherie care are drept scop spargerea conturilor Web/Mobile-banking a deținătorilor de card apare prima dată în Telegraph Moldova.

