Datoria R. Moldova față de Gazprom, majorată artificial

Prima femeie din Europa care a obținut certificarea de pilot comandant de aeronavă din Grupul de Transport Aerian Strategic al NATO este o româncă. Se numește Simona Maierean, este locotenent-comandor și are 33 de ani. La 24 de ani a devenit prima femeie pilot de vânătoare din România, iar acum se află la manșa aeronavelor C-17 ale NATO, notează Digi24. „Sunt locotenent-comandor Simona Maierean, fac parte din Forțele Aeriene Române și în prezent sunt pilot în cadrul programul Strategic Airlift Capability. Din programul SAC fac parte 12 națiuni care își împart o flotă de trei aeronave, pentru a duce la îndeplinire diferite misiuni în întreaga lume. Dacă o misiune normală durează câteva săptămâni, aceste misiuni de răspuns rapid pot fi planificate și lansate în doar două-trei zile. Așa că viteza de reacție s-a schimbat într-o mare măsură. Personal, am pilotat în cadrul unei misiuni românești de răspuns rapid. Am adus echipamente medicale din Coreea de Sud la București. Chiar era nevoie de acele echipamente. Nu ai prea mult timp să pregătești și să planifici misiunea în avans, așa că trebuie să reacționezi repede și să îți folosești experiența. Trebuie să lucrăm toți împreună și să facem lucrurile să se întâmple într-un timp scurt", spune Maierean.