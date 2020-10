Premieră în NATO, realizată de o femeie pilot din România

23:10

Ambasada Federației Ruse de la Chișinău îndrăznește în mod cinic și perfid, a câta oară să aducă în spațiul public falsurile istoriografiei sovietice și să le impună în continuare în R. Moldova de pe pozițiile ei imperiale și șovine. Declarația a fost făcută de Alecu Reniță, deputat în Primul Parlament de la Chișinău și votant al Declarației de Independență. „O comemorare întârziată a ostașilor români de la cimitirul Mana, raionul Orhei, pe 23 octombrie, a dezlănțuit furia incubatorului de spionaj străin camuflat sub denumirea de Ambasada Federației Ruse din R. Moldova. Evident că autoritățile antiromânești de la Chișinău, în frunte cu marioneta FSB-istă Igor Dodon, aplaudă și promovează orice minciună ieșită din gura ideologilor de la Kremlin”, a menționat Alecu Reniță. În context, fostul parlamentar a adăugat că din cauza lașităților îndelungate manifestate de Chișinăul oficial, parțial de Academia de Științe, în raport cu falsurile istoriografiei sovietice, referitor la evenimentele dramatice și tragice la care a fost supusă România după semnarea pactului criminal de Stalin și Hitler în august 1939, se simte obligat să le amintească restanțierilor șovini din Ambasada Federației Ruse de la Chișinău mai multe fapte. „Moscova comunistă și Berlinul nazist sunt actorii de bază în declanșarea celui de al Doilea Război Mondial, în masacrarea a zeci de milioane de oameni și ruinarea țărilor băgate cu forța în conflagrația mondială; La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică atacă România, dezmembrează poporul român și ocupă Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța; Din primul an de ocupație sovietică a teritoriilor românești, populația pașnică, aproape 4 milioane de cetățeni români, sunt supuși genocidului, terorii roșii, zeci de mii de oameni sunt arestați, deportați și asasinați; La 22 iunie 1941 Armata Română a trecut Prutul și cu jertfă de sânge a eliberat teritoriul ei național de sub ocupația Uniunii Sovietice; ostașii care apără, luptă și mor pentru pământul strămoșilor sunt eroi, indiferent de regimuri și interpretări; Toate documentele de arhivă din acea perioadă și studiile istoricilor onești arată foarte clar – agresiunea militară a Uniunii Sovietice la 28 iunie 1940 asupra României a obligat statul român să treacă Prutul la 22 iunie 1941 și să-și elibereze cetățenii supuși genocidului, să-și recupereze teritoriile ocupate de URSS; Nu ne impuneți istoria voastră falsă despre Basarabia noastră, despre națiunea română, despre România noastră în epoca accesului la informație și arhive; citiți și recitiți Declarația de Independență a R. Moldova din 27 august 1991 și o să „descoperiți” adevărurile care vă frig, când v-am spus nu La revedere, ci – Adio! Atacurile șovine și grobiene tot mai frecvente vă arată fața adevărată și ne obligă să definitivăm uriașa statistică de crime abominabile pe care le-ați comis împotriva ființei noastre naționale în anii de ocupație, să vă prezentăm nota de plată pentru pierderile incomensurabile pricinuite prin exterminarea elitelor basarabene, distrugerea patrimoniului cultural-natural și îndoctrinarea populației până la pierderea memoriei și falsificarea identității”, a punctat Alecu Reniță. În context, sursa a făcut apel la instituțiile academice, partidele europene și românești, la societatea civilă să reacționeze și să tempereze pofta „diplomaților ruși sub acoperire” „să ne dicteze cine suntem, încotro să mergem și pe cine să votăm”. „Stimați” politruci de la Kremlin! De două sute de ani vă cerem un singur lucru – lăsați-ne în pace, lăsați-ne în legea noastră, cu neamul și istoria noastră, pe pământul nostru românesc”, a conchis Alecu Reniță. Articolul Voce de la Chișinău: „Politruci ruși, de 200 de ani vă cerem un singur lucru – lăsați-ne în pace, pe pământul nostru românesc!” apare prima dată în InfoPrut.