Nagacevschi: Sesizarea deputatului PAS, Sergiu Litvinenco, aparent este o tentativă de obstrucționare a reformei CSM

În administrația municipiului Chișinău, angajații se axează pe lucru și pe chestii sau interese politice. Cel puțin asta a declarat primarul general Ion Ceban în cadrul emisiunii „Acces Direct” de la NTV.Ceban a punctat că de la preluarea funcției de primar general al Chișinăului, toți angajații primăriei au rămas la locurile lor și le-a oferit un credit de încredere fiecăruia.„În unele sectoare, capitalele funcționează bine, în unele - mai rău. În viitorul apropiat veți afla despre deciziile luate în acest sens. Le-am acordat tuturor angajaților primăriei un mare credit de încredere - când am ajuns la funcția de primar general, nu am organizat o „epurare” după criterii politice, am cerut doar muncă profesională zilnică.Spre marele nostru regret, am moștenit oameni a căror responsabilitate se termină în pragul „posesiunilor” lor. Când apare nevoia ca mai multe departamente să lucreze împreună, acești oameni încep să se învinovățească reciproc. Dar am indicat mai devreme: pretorii sunt liderii în sectoare și vom refuza serviciile managerilor răi”, a subliniat primarul general.