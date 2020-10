Sociologul Petruți despre exit-poll la telefon: Este o manipulare terminologică menită să atragă atenția mass-mediei

12:40

În cadrul dezbaterilor de marți, 27 octombrie, organizate la TV8, candidatul Partidului Unității Naționale (PUN), Octavian Țîcu, a declarat că nu mai are întrebări pentru concurentul din partea Mișcării politice UNIREA (MPU), Dorin Chirtoacă.„În această seară nu am întrebări pentru domnul Chirtoacă, deoarece îl visez în toată noaptea deja, fiind la a 5-a sau a 6-a emisiune cu el. Cred că am epuizat toate întrebările pe care le am la dumnealui”, a declarat Țîcu.Chirtoacă i-a sugerat lui Țîcu să manifeste o altă atitudine.„Suntem 8 din 4 milioane, îi includ chiar și Violeta Ivanov, Renato Usatîi, inclusiv și pe Igor Dodon cu toată greața. Suntem 8 candidați la 3-4 milioane de alegători. Noi suntem obligați să avem o altfel de discuție între noi, indiferent de cine este prezent, indiferent de visuri. Trebuie să putem să ne adresăm întrebări, să oferim răspunsuri.