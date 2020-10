Dodon: Susținătorii mei sunt gata să iasă în stradă pentru a apăra victoria actualului președinte

22:30

”E un fake gras. Eu nu am pierdut niciun telefon. E simplu sa faci niște fotografii. Înțeleg cu ce scop se face acest lucru, de aceea am reacționat foarte calm. În nicio campanie electorală nu am apelat la consultanți străini. Știu că oponenții noștri fac acest lucru americani, nemți, români. Noi nu am apelat, pentru că noi mai bine cunoaștem specificul și ultimele rezultate ale scrutinelor au demonstrat asta”, a declarat Dodon.În opinia lui Igor Dodon, scopul acestor fake-uri a fost să se introducă intrigă și dinamică în această campanie, pentru că știrile false și atacurile murdare nu mai sunt luate în serios de cetățeni.”Știm cum și cine le pregătea campania electorală oponenților din afara țării și știm și mijloacele financiare. Eu ca șef al statului am acces la mai multe documente cu grife secret și noi știm cum și cine pregătea campaniile electorale din afara țării. Știm și câți bani se transferau.