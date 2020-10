prinșiînungher – proiect fotografic unic cu eroii din prima linie // FOTO

00:00

Primarul general Ion Ceban a explicat încă o dată de ce și-a luat concediu din cont propriu pentru a-l ajuta pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Ceban spune că a fost o decizie argumentată. „Așa am decis eu în acest sens. Atunci când am mers în campania electorală pentru locale, am spus că nu voi face politică la primărie și nu am făcut, în pofida tuturor interpretărilor care se încearcă a fi făcute în această perioadă în special de oponenții domnului președinte. Vreau să se cunoască, din ziua validării mandatului anul trecut, o zi, un minut, o secundă nu s-a făcut politică la primărie, de către mine sau de către colegii mei care sunt în funcții administrative. De asta am considerat că e corect să îmi iau concediu. O fac din spirit cetățenesc, din spirit de colegialitate. Nu am uitat și nu uit echipa din care am venit și consider că astăzi este bine să facem efort comun din ceea ce ține de viitorul Moldovei și a Chișinăului. Nimeni din cei de la primărie nu a fost demis pe criterii politice sau angajat pe criterii politice”, a declarat acesta în cadrul emisiunii Acces Direct de la NTV Moldova.Primarul spune că se face totul strict tehnic și nu pe criterii politice, chiar și în suburbii, unde primarii sunt de toate culorile politice. Ceban a spus că cei care critică să lase speculațiile la o parte.