Începând de mâine, traficul rutier pe o porțiune din str. Armenească va fi suspendat

16:00

Vreau să vă amintesc că am fost primul care am scris că Maia are bodyguarzi. În al treilea rând – un deputat mayas mi-i dator cu o mie de euro. Și acum propriu zis însemnarea. Vasile Popa este unul dintre cei mai buni bodyguarzi din Republica Moldova. Faptul că așa și nu a ajuns vice-șef [...] Articolul FOTO // Familia Popa: El – bodyguard-ul Maiei, ea – consilieră municipală a PAS apare prima dată în Telegraph Moldova.