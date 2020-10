Procurorii lui Erdogan pun Charlie Hebdo sub acuzare. Reacție dură la caricatura cu președintele Turciei

13:00

Alexandr Lukașenko a declarat că împotriva Belarusului a fost inițiat un război terorist pe mai multe direcții, scrie agenția BELTA, citată de Lenta.ru. „Cum poate fi apreciat faptul că au ieșit deja pe calea ferată și încep să provoace perturbări pe șine? Asta poate duce la avarieri serioase pe calea ferată, la catastrofe și moartea […] The post „S-a trecut deja de linia roșie”. Lukașenko a declarat că în Belarus a început un război terorist appeared first on NewsMaker.