Ion Ceban îndeamnă criticii să lase speculațiile la o parte

Primarul general Ion Ceban a explicat încă o dată de ce și-a luat concediu din cont propriu pentru a-l ajuta pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Ceban spune că a fost o decizie argumentată. „Așa am decis eu în acest sens. Atunci când am mers în campania electorală pentru locale, am spus că nu voi […] Articolul Ion Ceban îndeamnă criticii să lase speculațiile la o parte a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de LiveNews