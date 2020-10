Igor Dodon: Unii cred că viața se termină după 1 sau 15 noiembrie, nu este așa, viața abia începe

03:40

Stafful electoral al lui Igor Dodon nu consultă cu nimeni mesajele și nu primește indicații de la nimeni, a declarat Igor Dodon la postul de televiziune N4. Potrivit lui Dodon, campania sa este una onestă și calmă. • ”E un fake gras. Eu nu am pierdut niciun telefon. E simplu sa faci niște fotografii. Înțeleg cu ce scop se face acest lucru, de aceea am reacționat foarte calm. În nicio campanie electorală nu am apelat la consultanți străini. Știu că oponenții noștri fac acest lucru americani, nemț...