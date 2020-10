Încă un medic a decedat din cauza COVID-19. Anestezistul Tudor Vangheli a lucrat în sistem mai mult de 40 de ani

16:30

Echipa formată din Viorel Bostan, rector, Dinu Ţurcanu, prorector, şi Rodica SIMINIUC, şef Direcție Doctorat şi Postdoctorat, au realizat lucrarea colectivă: „The impact of the COVID-19 pandemic on the use of digital technologies in ensuring the efficient e-learning process at the Technical University of Moldova”, cu un volum de 17 pagini, publicată de Scientific Research Publishing (SCIRP) în revista ştiinţifică „CREATIVE EDUCATION”. Articolul „Creative education”: Tehnologii digitale la UTM – Provocări și Oportunități în pandemia COVID-19 apare prima dată în #diez.