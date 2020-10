Maia Sandu a rămas fără salariu (video)

10:20

Efortul Guvernului de a construi și a reabilita drumuri și altă infrastructură socială din Moldova a contribuit la crearea locurilor de muncă și la acumularea veniturilor la Bugetul Public Național. Luna septembrie curent este comparabilă cu cea din aceeași perioadă a anului trecut, iar acest lucru ne va permite să The post Chicu: “Modernizarea infrastructurii poate determina tinerii să rămână acasă” appeared first on Omniapres.