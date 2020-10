Lukaşenko: Studenții care participă la proteste neautorizate trebuie exmatriculaţi

17:30

Am omorît-o, iar după asta am mers și am servit o bere. Este declarația tînărului de 18 ani care și-a omorît cu sînge rece iubita. Bănuitul împreună cu magistrații și procurorii s-au întors la locul faptei și au reconstituit totul cum a avut loc. Imaginile video au fost oferite redacției noastre de către o sursă apropiată anchetei. {{475432}}În timpul reconstituirii faptei, tînărul a arătat pe un