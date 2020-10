A fost lansat Portalul Guvernamental al Cetățeanului

18:40

„Ca atare, am decis să-mi asum ca până la finele primului an de mandat, în calitate de președinte ales al Republicii Moldova, să finalizez implementarea completă și deplina funcționalitate a cel puțin cinci angajamente, priorități esențiale din multiplele prevăzute în proiectul meu de țară, teme care vizează viața cetățenilor Republicii Moldova. În cazul în care cele cinci angajamente pe care le voi comunica în continuare nu vor fi duse la îndeplinire, implementate și c...