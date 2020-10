Orice, numai să se voteze: Se vor putea elibera acte de identitate și în ziua alegerilor prezidențiale

17:10

Un tânăr violonist din Chişinău cântă în centrul oraşului pentru a susţine Filarmonica Naţională. La numai 14 ani, Cătălin Advahov, fiul cunoscutului acordeonist Vitalie Advahov, a decis să dea astfel o mână de ajutor pentru reconstrucţia clădirii. Filarmonica este locul unde a cântat încă din fragedă copilărie şi care l-a primit, de fiecare dată, în aplauzele spectatorilor, notează TVR Moldova. Cătălin a început să cânte la vioară de la vârsta de 5 ani, iar un an mai târziu a urcat pentru prima dată pe scena Filarmonicii Naţionale din Chişinău. Vestea că imobilul a fost distrus intr-un incendiu nu l-a lăsat indiferent. Tânărul a decis să cânte pe străzile din centrul Chişinăului, iar banii primiţi de la trecători să îi doneze pentru restaurarea clădirii. „Vestea a fost primul şoc pe care la primit toată lumea, mai ales muzicienii şi artiştii. Acesta a fost un punct în care am zis chiar trebuie să ieşim, să ajutăm, să stimulăm reconstruirea cât mai rapidă a filarmonicii. Săptămâna trecută, într-un weekend, am reuşit să fac suma de 6.000 de lei, care deja a fost donată”, a spus Cătălin Advahov pentru sursa citată. Cătălin provine dintr-o familie de muzicieni. Este fiul cunoscutului acordeonist Vitalie Advahov care, la rândul său, a susţinut sute de concerte pe scena Filarmonicii Naţionale. „Am câtat de foarte multe ori acolo, atât în sala mică cât şi în sala mare. Am multe emoţii, am avut multe amintiri de acolo. Mai ales tata a avut concerte acolo, a fost super tare aşa că trebuie să facem ceva”, a mai spus băiatul. Tânărul încearcă să atingă corzile sufletului fiecărui om care trece prin centrul Chişinăului, pentru a strânge sursele financiare necesare reconstruirii panteonului culturii basarabene. În urma incendiului de la Filarmonica Naţională, Guvernul Republicii Moldova a deschis trei conturi pentru donaţii. Ministerul Finanţelor a anunţat că, până acum, s-au strâns aproape 880.000 de lei. Articolul Inedit: Tănăr violonist din Chișinău, reprezentație stradală pentru a susține Filarmonica Națională apare prima dată în InfoPrut.