Renato Usatîi, huiduit la o întâlnire electorală din Găgăuzia: „Ce ai făcut pentru Găgăuzia? Balabol” (VIDEO)

Maia Sandu o să aducă 30.000 de sirieni. Donald Trump e înregistrat spunând „You can do anything. ... Grab 'em by the p**sy. Mircea Geoană e filmat intrând în casa afaceristului Sorin Ovidiu Vântu. Ce au în comun toate aceste informații, reale sau false? Niște alegeri care urmează! Mai exact, toate se consideră „October Surprises”, termen care în argoul politic din SUA înseamnă știri sau istorii din presă care pot influența rezultatul viitoarelor alegeri, cele mai multe - din noiembrie, când în SUA au loc prezidențialele. Și pentru că în aer deja miroase a creier ars și buletine ștampilate, jurnaliștii Felicia Nedzelschi de la AGORA și Ștefan Grigorița de la Radio Europa Liberă scotocesc prin buzunare și vă povestesc „surprize de octombrie” din străinătate și din R. Moldova.