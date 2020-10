Belarus: la chemarea opoziției, greva generală continuă

23:30

Cu mai puțin de 10 zile înaintea alegerilor din 1 noiembrie, Parlamentul European a adoptat un raport care evaluează stadiul reformelor convenite în cadrul Acordului de asociere cu UE, la șase ani de la semnarea acestuia. Pe scurt: UE promite să rămână alături de cetățenii moldoveni, dar contează pe responsabilitatea acestora la alegeri. „Sper este ca oricine va câștiga nu va schimba parcursul european al țării. Pentru că altfel pentru Moldova va fi un dezastru”, spune într-un interviu pentru Europa Liberă europarlamentarul estonian (Renew Europe) Petras Auštrevičius.Europa Liberă: Domnule Austrevicius, vă aflați la Vilnius, după o săptămână extrem de plină la Parlamentul European, în care ați lucrat și votat, ca cei mai mulți dintre europarlamentari, de la distanță. Unul dintre rapoartele votate este o evaluare a celor 6 ani de la semnarea Acordului de Asociere UE - R.Moldova. Pe 1 noiembrie au loc alegeri în R. Moldova. Alegeri pe timp de pandemie, fără observatori internaționali. Petras Auštrevičius: „Da, lucrurile stau exact așa cum spuneți. Ne aflăm în plină pandemie, ne confruntăm cu al doilea val, care este mai dur decât primul. Nu putem aștepta să se termine pandemia, trebuie să ne continuăm activitatea. Situații ca cea din Moldova, unde au loc alegeri pe 1 noiembrie, ne obligă să adaptăm viața politică la realitate. Urmăresc cu atenție ce se întâmplă în Moldova, am văzut că țara este foarte afectată de pandemie, număr mare de cazuri și decese, personal medical infectat, lipsa de medici. Transmit pe această cale condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut membri de familie sau apropiați din cauza Covid. Propaganda și știrile false sunt la intensitate maximă în Moldova zilele acestea, atât din interior cât și din exterior, iar cei care se ocupă de asta, mă refer mai ales la vecinii de la răsărit, sunt foarte activi. Ce mă surprinde este că populația nu începe să înțeleagă aceste jocuri. Pare o tornadă, toți sunt prinși în interiorul acestei tornade, și nu știi niciodată cine va ieși întreg sau câștigător din această tornadă. Dacă e să rămânem doar la situația de acum, putem spune că dl Dodon are un avantaj. Restul candidaților vor face tot ce pot în campanie, însă problema se pune dacă vor fi capabili să își transmită mesajul. Eu mă îndoiesc că vor putea să își transmită mesajul așa cum doresc, pentru că media este foarte divizată între cei care îi susțin pe oligarhi și restul care au drept argument că îi plac pe unii candidați. Este o divizare uriașă în cadrul societății.Moldova ar fi trebuit până acum să excludă din politică persoanele asupra cărora planează de ani buni un mare semn de întrebare. Iar unii dintre ei ar trebuie să fie în închisoare, pentru infracțiunile pe care le-au comis. Cred că alegerile vor fi foarte haotice, oamenii se vor decide în ultimul moment pe cine vor vota. Ceea ce sper este ca oricine va câștiga nu va schimba parcursul european al țării. Pentru că altfel, pentru Moldova va fi un dezastru. Este mai bine să mergem înainte, așa cum facem acum, chiar dacă o facem într-un ritm lent. Sper ca mesajele populiste sau știrile false nu vor determina oamenii să aleagă politicieni care se opun parcursului european.”Europa Liberă: Raportul pe Moldova de săptămâna trecută are un mesaj scurt: UE trebuie să rămână alături de cetățenii moldoveni, dar acestia, la rândul lor, trebuie să se asigure că alegerile sunt corecte și transparente, iar cei pe care îi vor alege sunt politicieni de încredere. E ca și cum se dorește responsabilizarea alegătorilor moldoveni. Este un fel de a-i îndemna să își ia soarta în propriile mâini?Petras Auštrevičius: „Aș începe prin a-l felicita pe colegul meu Dragoș Tudorache (PLUS- România, Renew Europe). Este un politician care cunoaște foarte bine regiunea și are o abordare cuprinzătoare. Felicitări pentru acest raport foarte bun! Revenind la întrebarea Dumneavoastră: țara nu le aparține politicienilor, ci cetățenilor. Caracteristic pentru moldoveni este însă faptul că ei cred mereu că altceva este mai bun decât au. Se uită mereu în jur pentru un sfat mai bun, pentru un șef mai bun, pentru un înțelept mai… înțelept. Eu le spun așa: ei sunt cei mai buni, ei știu cel mai bine ce le trebuie și ce e mai bine pentru țara lor. Se percepe o lipsă de încredere în sine, care poate că a fost programată istoric, căci Moldova a trecut prin multe transformări dramatice pe parcursul secolului 20: brutalitate, totalitarism și declin economico-social. Am impresia că cetățenii moldoveni nu au recâștigat în totalitate controlul constituțional asupra țării lor. De aceea o serie de politicieni investesc foarte mulți bani în manipularea prin intermediul media. Pentru a distrage atenția de la lucrurile importante: noi, cetățenii moldoveni vrem o viață mai bună, bazată pe o construcție legislativă și politică a statului, potrivit celui mai bun exemplu existent, Uniunea Europeană. Există exemple mai bune de urmat din est? Există mai bune exemple de practică democratică și prosperitate economică în fostele state sovietice? Nu! Nu îi credeți pe cei care vă spun că modelul UE nu este pentru voi! Este pentru voi! Fiți siguri de asta, moldoveni!Cea mai bună soluție pentru țară este să aplicați prevederile acordului de asociere cu UE și să investiți toți banii de la UE în țara voastră. Sigur, orice proces de transformare are nevoie de timp. Dar vor veni vremuri când aceste transformări vor fi mai tangibile, mai vizibile. Nici un miracol nu se poate întâmpla fără reforme. Țara mea, Lituania, a trecut și ea prin transformări și reforme. Unele foarte dureroase. Și încă nu e totul gata. Sistemele de educație și sănătate se reformează acum. La fel, administrarea economiei se reformează. Orice țară din UE a trecut prin reforme. Dar pe parcurs, am simţit pe pielea noastră binefacerile alegerii noastre. Haideți să învățăm din istorie și să nu ne lăsăm păcăliți de vorbe îndulcite, pe care le-am mai auzit. Politicienii care vă promit totul fără să faceți nici un efort, vă păcălesc. Sunt mincinoși!”Europa Liberă: De ce sunt oamenii tentați să spună că milioanele de euro de la UE (în condițiile în care UE a investit peste un miliard de euro în Moldova) nu se văd nicăieri?Petras Auštrevičius: „Poate că unii se așteaptă să vadă teancuri de euro, un miliard, în cutii, pus la păstrare la bancă. Oameni buni, aceste miliarde de dolari au fost investite in proiecte în Moldova: asistență umanitară și macrofinanciară, sute de proiecte în diverse sectoare, dar haideți să vedem rezultatele: a realizat Moldova ce a promis pentru acești bani? Nu. Să luăm ca exemplu reforma justiției. De ce nu s-au atins obiectivele? Pentru că există o rezistență a sistemului. Niște politicieni, niște judecători încă încearcă să manipuleze și să se joace cu justiția, nu doresc schimbarea. De aceea încă avem corupție în Moldova. Dar moldovenii sunt ca orice european: au nevoie de reguli, pe care să le respecte. Noi continuăm să investim, caci UE este insistentă. Iar justiția va fi unul dintre proiectele în care vom investi în continuare. Mă întreb câți bani investește Rusia? Investește probabil în politicieni. Dar nu în oameni. UE investește în cetățenii de rând și în viitorul lor, nu în politicieni.”