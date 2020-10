Peste 20 de polițiștii și salvatori caută o minoră în vârstă de 12 ani, dispărută într-o pădure din Șoldănești

18:10

Liderul grupului parlamentar „PRO MOLDOVA” Andrian Candu, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook la decizia celor trei deputați care au anunțat că părăsesc formațiunea și devin neafiliați. Candu a menționat că s-ar putea să plece și alți colegi. „PRO MOLDOVA este un partid tânăr, de opoziție și al oamenilor liberi. Liberi […] The post Reacția lui Candu după ce 3 deputați au părăsit Pro Moldova: „S-ar putea să mai pierdem colegi” appeared first on NewsMaker.