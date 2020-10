Roy Jones Jr. vrea să arate că este mai în formă decât Mike Tyson înaintea luptei dintre cei doi

Roy Jones Jr. vrea să arate că este mai în formă decât Mike Tyson înaintea luptei dintre cei doi. Se antrenează ca în vremurile bune, când s-a transformat dintr-un boxer de categorie mijlocie într-unul de super-grea. View this post on Instagram Training camp with the @royjonesjrofficial in Pittsburgh Pa at my World […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsIn