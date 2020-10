Cod Galben de instabilitatea atmosferică

21:20

La finalul acestei săptămâni cetățenii Moldova trec de la ora de vară la cea de iarnă. Ceasul se va da cu o oră înapoi, ceea ce înseamnă că duminică vom avea o oră de somn în plus. Trecerea la ora de iarnă se va face în ultimul weekend din octombrie, adică în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea în care se spune că „dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lungă din an, pentru că, practic, are 25 de ore. Autoritățile noastre au anunțat că Mo...