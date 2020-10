Sergio Ramos, legendă "blanco"! Ce record a egalat căpitanul lui Real Madrid în El Clasico

07:10

Grupul Free Moldova din Londra a realizat un filmuleț în care prezintă cât de implicați au fost conaționalii la alegerile prezidențiale din 2016. Spune YES la Vot! Indiferent unde locuiești: Londra, Paris, Roma, Berlin sau New York - pentru dreptate și democrație trebuie să lupți continuu. Hai cu toți la vot! Posted by FreeMoldova on Wednesday, 14 October 2020 Nici studenții basarabeni din București nu au rămas indiferenți. Organizația lor și-a exprimat interesul pentru promovarea exercitării vo...