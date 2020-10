În Chișinău se menține gradul de alertă „Cod Roşu” privind riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2

14:20

Primăria Chișinău informează că angajații municipalității participă, în perioada 06-08 octombrie, curent, la sesiuni de informare pe subiecte ce se referă la integritatea agentului public, organizate de experții Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Astfel, timp de trei zile, 150 de reprezentanţi ai subdiviziunilor Primăriei, vor fi instruiţi de CNA: cum să aplice şi să promoveze...