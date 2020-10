„Oamenii îmi spun: dorim să fiți Stalin pentru ei”. Interviu live NM cu Renato Usatîi

09:00

Președintele Rusiei Vladimir Putin speră că, în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova vor aprecia eforturile președintelui Igor Dodon în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Declarația a fost făcută pe 22 octombrie, în cadrul platformei de dezbateri a clubului „Valdai”, scrie agenția TASS. „Sperăm foarte mult că, în cadrul alegerilor […] The post Vladimir Putin speră că poporul moldovenesc va aprecia eforturile lui Igor Dodon, privind dezvoltarea relațiilor cu Rusia appeared first on NewsMaker.