Peste 400 de noi cazuri de Covid-19 în R. Moldova

În Republica Moldova procentul celor care consideră că este probabilitate mică că se vor infecta cu COVID 19 este foarte înalt. O problemă majoră cu care se confruntă autoritățile în gestionarea pandemiei este vulnerabilitatea cetățenilor față de tot felul de informații false cu privire la noul coronavirus, care bântuie în spațiul mediatic. Potrivit datelor Barometrului de Opinie Publică publicat astazi fiecare al patrulea respondent crede că COVID-19 nu există și că este un mit.Într-o conferință de presă la IPN, Vasile Cantarji, sociolog „CBS-Research”, a menționat că procentul celor care nu cred în COVID-19 este concentrat în mediul rural. 31% din respondenții de la sate consideră astfel. 47% este ponderea celor cu un nivel scăzut de studii.O treime din intervievați cunosc personal pe cineva care a fost testat pozitiv la COVID-19. Și în acest caz se creează o corelație inversă cu indicatorii privind mitul și probabilitatea de a se infecta. Or, persoanele care dispun de o asemenea experiență tind deja să nu mai creadă că noul coronavirus nu există.Întrebați cât cred că va mai dura pandemia, 40% din respondenți au menționat că nu și-au pus o astfel de întrebare. În rest, lumea începe a se împăca cu ideea că această criza va mai dura: 32,5% – va dura mai mult de un an, 13,7% – va dura încă un an, 9,6% – va dura încă jumătate de an, 3,5% – va dura încă 2-3 luni, 1,5% – va dura încă o lună și 0,9% – criza a luat sfârșit.Întrebați cum apreciază modul în care autoritățile au gestionat lucrurile în legătură cu pandemia COVID-19, cei mai mulți – 30,8% – au răspuns „nici..nici”. 23,6% consideră că au gestionat „rău”, 21,3% – „foarte rău”, iar alți 14,5% – „bine”. 8,1% din intervievații au declarat că nu pot răspunde, iar doar 1,6% au declarat că autoritățile au gestionat „foarte bine”.