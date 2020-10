Marea Britanie este prima ţară care „peste câteva săptămâni” îşi vaccinează întreg personalul medical împotriva COVID-19

22:40

Milioane de britanici trebuie să respecte începând de vineri restricţii locale înăsprite pentru combaterea noului val al epidemiei de COVID-19, Ţara Galilor intrând chiar într-un nou lockdown, transmite AFP. Regatul Unit, una dintre ţările cele mai îndoliate de pandemie, cu peste 44.000 de morţi, reacţionează în faţa accelerării răspândirii virusului... The post Scoțienii sunt sfătuiți să se pregătească anul acesta pentru un posibil „Crăciun online” appeared first on Portal de știri.