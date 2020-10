Cultivator de bacifere – o profesie a viitorului. Agricultura are viitor

22:30

Germanii se tem de de intrarea în carantină, iar acest lucru se reflectă în vâzările de hârtie igienică. Potrivit Oficiului Federal de Statistică, între 12 și 17 octombrie s-a vândut cu 90% mai multă hârtie igienică decât în perioada august 2019 – ianuarie 2020. Vânzările de dezinfectanți au crescut și...