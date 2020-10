Covid-19, bilanțul zilei: 414 cazuri noi de infectare, confirmate în RM; 16 persoane au decedat, dintre care un medic

10:30

„Am aflat că în orașul meu natal, la Fălești, la ora 9:00, vine Dodon. În condițiile în care acesta fuge de dezbateri, am venit să-i adresez mai multe întrebări de interes pentru cetățenii RM. Ca să vadă că am venit cu intenții pașnice, i-am adus o sacoșă cu flori”, a spus Usatâi. Printre cei aflați de pază a fost chiar deputatul PSRM Oleg Savva. „Noi am arendat sala pentru electoratul nostru”, a spus deputatul socialist, chiar dacă Igor Dodon se prezintă în calitate de candidat independent. În...