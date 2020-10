Încă 414 persoane s-au infectat cu COVID-19, iar 16 au murit. Printre victime – un medic din Soroca

16:40

Ucraina va produce un vaccin împotriva noului coronavirus. În prezent, acesta este în curs de testare. Anunțul a fost făcut de președintele țării vecine Vladimir Zelenski, scrie portalul TSN. Liderul de la Kiev a declarat că oamenii de știință s-au ocupat mai mult de 6 luni de producerea vaccinului, iar în prezent acesta este testat.