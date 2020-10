VIDEO // Igor Dodon n-a fost lăsat să treacă la microfoane, la „Toamna de Aur” de la Criuleni

13:20

Amintirea este o seră a fericirilor trecute, spunea un filozof român. În sera fericirilor mele a răsărit prin anul 2015, o amintire pe care o păstrez la loc de cinste și pe care o voi cultiva în timp, deodată cu pașii mei spre înțelepciune. Pe vremea când am debutat în televiziune, am avut prilejul de a realiza un material cu Pr. Arhim. Mina Dobzeu, supranumit la acea vreme "Un Sfânt încă în viață". Am fost profund marcat de acea întâlnirea și cred că orice tânăr jurnalist ar fi simțit la fel. Cu certitudine, interviul pe care l-am realizat în urmă cu 5 ani, rămâne unul de colecție pentru cariera mea.