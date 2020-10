Şcoala Profesională Nisporeni găzduieşte o nouă profesie. Cu suportul USAID, elevii studiază specialitatea de cultivator de bacifere

14:00

Campania pentru prezidențiale abundă în promisiuni felurite din partea candidaților la șefia statului. În dorința de a convinge alegătorii să-i voteze, candidații le promit lucruri pe care un președinte în Moldova nu le poate realiza, deoarece fie depășesc, fie sunt diferite de atribuțiile constituționale și legale ale unui șef de... The post ADEPT: Președintele nu majorează pensiile, salariile, nu reduce prețurile la servicii appeared first on Portal de știri.