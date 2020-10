video | Andrei Năstase a întreprins o vizită în satul Racovăț. Apă, canalizare și pensii majorate – printre promisiunile candidatului la alegeri

10:50

În noaptea de sâmbătă spre duminică, altfel spus – de 24 spre 25 octombrie, Moldova a trecut la ora oficială de iarnă în anul 2020. După schimbarea acelor ceasornicului, ziua de 25 a devenit cea mai lungă din an, având 25 de ore. Procesul de ajustare a orei are loc în fiecare primăvară și toamnă.