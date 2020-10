Războiul dintre Armenia și Azerbaidjan văzut cu ochii tinerilor

17:20

Peste 670 de angajați ai IMM-urilor din Moldova au absolvit cu brio „Startup Academy" – un program complex de instruire intensivă pentru antreprenori. Ediția curentă, dedicată afacerilor mici și mijlocii, a prevăzut o serie de cursuri în domenii practice și le-a oferit IMM-urilor cunoștințele necesare pentru a-și face vizibilă afacerea în mediul digital și a-și […]