În jumătate de an, salariile angajaților din sănătate s-au dublat

18:45

Deputatul Sergiu Sîrbu a părăsit formațiunea PRO Moldova, condusă de Andrian Candu. Într-o postare pe Facebook parlamentarul a anunțat că va fi deputat neafiliat.„Nu întotdeauna în viață merge exact conform planului stabilit iar uneori, pentru a merge înainte suntem puși în situația de a face un pas înapoi. Cel mai important este ca scopul final să fie cel stabilit și chiar dacă pe mai multe căi sunt sigur că va fi atins. De astăzi mă retrag din grupul parlamentar PRO MOLDOVA. Vom continua colaborarea dar din calitatea mea de deputat neafiliat”, a mai scris Sîrbu pe Facebook.Amintim că la mijlocul lui februarie 2020, Sergiu Sîrbu împreună cu alți deputați au părăsit Partidul Democrat și au creat o nouă formațiune politică - PRO Moldova în frunte cu Andrian Candu. Anterior, Sergiu Sîrbu a făcut parte din echipa PCRM.La scurt timp, și-a anunțat plecarea de la PRO Moldova și deputatul Grigore Repesciuc, care se declară neafiliat.„Stimați prieteni, colegi, frați de idei și planuri. Vin cu un anunț̦ important și asumat și declar că am decis să părăsesc grupul parlamentar PRO MOLDOVA, iar în continuare voi activa ca deputat neafiliat. Tot ce am făcut, ce avem în gând să facem împreună cu susținătorii mei și în binele alegătorilor, rămâne în vigoare”, a scris Repesciuc.Ulterior, și Eleonora Graur a scris că pleacă din grupul condus de Andrian Candu.„Astăzi, mă retrag din grupul parlamentar PRO MOLDOVA. Am decis că voi reprezenta în continuare interesele cetățenilor, doar în calitate de deputat independent, neafiliat nici unui partid politic. Motive sunt multe și nu cred că acum e necesar să fie enumerate”, precizează Graur.