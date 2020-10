Hreanul și beneficiile surprinzătoare asupra sănătății

Hreanul este o rădăcinoasă bogată în nutrienţi , o plantă rezistentă atît la temperaturi joase, cît şi la secetă. Rădacina de hrean are numeroase proprietaţi curative si conţine numeroase vitamine, C, A, B1,B2, săruri, minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, aspargină, uleiuri volatile. Mirosul înţepător al rădăcinii se datorează sulfurii de alil, care se regăseşte şi în usturoi , dar şi în c

