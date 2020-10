De ce este bine să ai în casă cărbune medicinal

20:00

Un bărbat povesteşte cum şi-a învăţat fiul să respecte curăţenia şi să nu facă gunoi în locurile publice. Cînd fiul meu avea şapte ani şi noi cu familia noastră mergeam undeva în afara oraşului, am intrat într-o benzinărie, am cumpărat îngheţată şi mergem, savurăm vara: căldură, îngheţată, soţia, fiul. Fiul meu deschide fereastra şi aruncă ambalajul. Viteza automobilului nu era mare şi eu am parca