Saptamana viitoare se va sti daca moldovenii stabiliti in Irlanda vor putea sa voteze la prezidentialele din 1 noiembrie in conditiile, in care aceasta este in carantina totala si sunt interzise deplasarile

Saptamana viitoare se va sti daca moldovenii stabiliti in Irlanda vor putea sa voteze la prezidentialele din 1 noiembrie in conditiile, in care aceasta este in carantina totala si sunt interzise deplasarile

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md