foto, video | „Dacă ne închizi, plătește-ne!”. Proteste violente la Napoli împotriva restricțiilor anti-COVID-19

Locuitorii orașului Napoli au ieșit să protesteze în stradă. Aceștia sunt împotriva restricțiilor anti-COVID-19 impuse de autorități odată cu creșterea numărului de îmbolnăviri. Oamenii au pregătit pancarte pe care au scris mesaje: „If you close us you pay us”, ceea ce din traducere ar însemna „Dacă ne închizi, plătește-ne”. Protestatarii au vandalizat mașini, au atacat … Articolul foto, video | „Dacă ne închizi, plătește-ne!”. Proteste violente la Napoli împotriva restricțiilor anti-COVID-19 apare prima dată în ZUGO.

