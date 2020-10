Prim-ministrul Ion Chicu a transmis mesaje de felicitare cu ocazia celei de-a 75-a aniversare a ONU

15:00

Premierul Ion Chicu întreprinde o vizită de lucru în raionul Nisporeni unde a purtat discuții cu autoritățile publice locale de nivelul I și II. Principalele teme abordate au fost cele legate de situația epidemiologică și problemele pe care le confruntă oamenii din această regiune. Finalizarea proiectelor de aprovizionare cu apă a localităților, reparația și întreținerea drumurilor, lipsa locurilor de muncă, susținerea tinerilor antreprenori și crearea sistemelor de irigare pentru agricultură sunt doar câteva dintre dificultățile expuse de cei prezenți la întrunire. Prim-ministrul a vorbit conducerii raionului și a celor din localități despre acțiunile întreprinse în acest moment de Cabinetul de miniștri în vederea combaterii pandemiei, creării condițiilor necesare pentru ca procesul electoral să se desfășoare în maximă siguranță pentru sănătatea cetățenilor, dar și menținerea unui echilibrul fiscal în toate domeniile sociale. „Este un an dificil, dar deși pandemia ne-a afectat economia substanțial, situația bugetară este sub control. Am reușit să majorăm salariile cadrelor medicale și să acordăm pensionarilor acel ajutor unic de 900 de lei”, a declarat premierul. Ion Chicu a menționat și faptul că Executivul se concentrează în continuare pe dezvoltarea economiei, pe alocări masive în infrastructura drumurilor, dar și atragerea investițiilor în mai multe raioane. „Anul acesta am lansat un program de amenajare a 18 Platforme Industriale Multifuncționale. Vă îndemn să identificați terenul și să pregătiți proiectul tehnic, ca să includem și raionul Nisporeni în program. Pentru 2020 din bugetul de stat au fost identificate deja 50 de milioane de lei pentru a crea infrastructura necesară a acestor PIM. Astfel, ne propunem să atragem mai mulți investitori în Republica Moldova și să pornim un proces intens de industrializare a țării. Acest lucru va genera noi locuri de muncă, va crește nivelul de trai și, evident, bunăstarea oamenilor”, a specificat prim-ministrul. În cadrul vizitei din Nisporeni, prim-ministrul Ion Chicu a vizitat și Spitalului Raional, unde a discutat cu angajații și conducerea instituției. Șeful Executivului le-a mulțumit medicilor pentru efortul depus în combaterea pandemiei de coronavirus. Cadrele medicale au apreciat decizia Guvernului de a crește salariile cu 30%, dar și intenția de a oferi un nou spor de 30% de la 1 ianuarie 2021. Premierul Chicu a vizitat Centrul de Tineret și Sport care se află în proces de reconstrucție. „Renovarea complexului a început acum 3 ani, dar din lipsă de fonduri a fost stopată. În primăvara acestui an, lucrările au fost reluate, iar în prezent se repară sala de jocuri, se finisează reconstrucția hotelului și se amenajează stadionul. Costul total al proiectului este de 134 milioane lei, iar până în acest moment au fost valorificate 60,4 milioane lei", a declarat premierul.