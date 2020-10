(video) Guvernul pune cruce pe unele domenii de afaceri!

18:10

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță desfășurarea, în perioada 29-30 octombrie, a celei de-a doua ediții anuale a activităților de educație financiară inițiate în cadrul proiectului „Învață. Dă sens banilor” în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Evenimentul se va derula sub genericul „Drumul banilor” cu prilejul Zilei Inernaționale a Economisirii și este adresat tinerilor … The post Drumul banilor 2020 - un eveniment de educație financiară marca BNM first appeared on EDUFIN.MD.