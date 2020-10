Mierea de rapiță: Beneficii

05:00

Berbec Contexul astral al acestei zile va indeamna sa faceti schimbari in viata voastra; nu trebuie sa actionati sub impulsul momentului, insa nici nu este cazul sa asteptati sa fiti impinsi de la spate in acest sens. Lucrurile pot sa decurga firesc, sub coordonarea voastra, sau ceva mai putin benefica, oarecum fortat. Aceasta a doua varianta s-ar putea sa va nemultumeasca teribil ...