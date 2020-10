Opera Regală din Londra a vândut un tablou de David Hockney pentru a supravieţui pandemiei

15:50

În fiecare an, la începutul sezonului rece, aerul de din New Delhi se transformă într-un amestec toxic de fum provenit din incendierea voluntară a terenurilor agricole din împrejurimi, gaze de eşapament şi emisii industriale, care persistă deasupra oraşului din cauza temperaturilor mai scăzute şi a condiţiilor reduse de vânt. Vineri, ambasada americană din New Delhi a înregistrat o concentraţie zilnică de particule fine PM2,5 de 269 micrograme într-un metru cub de aer, scrie Agerpres. Organizaţi...