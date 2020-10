De ce oamenii de succes sunt nefericiți și îi invidiază pe oamenii care obțin și mai mult succes

17:50

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în Moldova. Îți prezentăm știrile succint și compact, astfel încât să fii corect informat, dar și liniștit. 652 cazuri noi de infectare 652 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova.