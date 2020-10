Violeta Ivanov promite pensionarilor pensii de cinci mii de lei dacă devine președinte

10:30

Mai multi fosti angajati ai Sectiei consulare a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti sunt cercetati penal pentru abuz in serviciu intr-o cauza in care sunt suspectati ca ar fi perceput taxe de la cetateni pe care nu le-ar fi introdus in registrele contabile ale misiunii. Este vorba despre platile pentru adeverintele, eliberate de Consulat, care urmau a fi prezentate pentru schimbarea permiselor de conducere moldovenești în românesti.