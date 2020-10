Igor Dodon Răspunde, ediția din 23 octombrie (LIVE)

10:00

Cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul în Italia vor putea vota la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie în cadrul a 30 de secții de votare.Iată lista orașelor și adreselor unde vor fi deschise secțiile de votare:Secția de votare 1/360 or. Roma (sediul misiunii) Via. Francesco Cherubini 27- 1/361 or. Roma Str. Andrea Angiuli 1- 1/362 or. Pesaro Via Carlo Gavardini, 10- 1/363