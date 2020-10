Primarul „fără avere”. Un ales local din Cantemir și-a donat toate bunurile

19:20

Diplomatul român Cosmin Boiangiu a câștigat, joi, 22 octombrie, alegerile pentru șefia Autorității Europene în domeniul Muncii, anunță, într-un mesaj pe Twitter, ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu. Romania just won today t/elections for t/top executive position of t/European Labour Authority @EU_ELA! Warm congratulations to t/RO diplomat @CosminBoiangiu for this well-deserved position! Great achievement...